На кордонах спокійно: за добу в Україну повернулись понад 7 тисяч людей

На піших та автомобільних пунктах пропуску черг немає. Загалом за 2 квітня до України повернулись 7,2 тисяч людей, з них без транспорту – майже 3 тисячі.

Для тих, хто повернувся в Україну без власного автомобіля, місцева влада та рятувальники організували транспорт для перевезення. Також у Держприкордонслужбі повідомили, що 2 квітня Україну покинули 4,7 тисяч людей, з них понад 2 тисячі – іноземці.

До теми Скільки українців підтримують повернення громадян з-за кордону

Усім, хто перетнув український кордон, прикордонники провели температурний скринінг та розпитали про стан здоров'я. Симптомів коронавірусу ні в кого не виявили. Кожен з тих, хто повернувся в Україну, підписав згоду на самоізоляцію.

Раніше у МЗС повідомили, що 8 тисяч громадян звернулись до українських дипломатів з проханням якнайшвидше повернути їх додому. В Міністерстві закордонних справ упевнені – значно більше людей спробують перетнути український кордон самостійно. Наразі у програмі "Захист", яку спеціально створило МЗС для комунікації з українцями за кордоном, зареєструвались майже 14 тисяч осіб.

Зверніть увагу! У ДПСУ повідомили, що з початку карантину – 12 березня український кордон перетнули майже 650 тисяч громадян. А з часу закриття кордонів – 27 березня українські дипломати допомогли повернутись додому понад 145 тисячам осіб.

Що таке програма "Захист"?"Захист" – програма для комунікації з українськими посольствами та консульствами по всьому світу.

Програма передбачає:

– вирішення питання протермінованих документів на перебування в іноземній країні;

– співпрацю з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян;

– інформування про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн;

– інформування про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування;

– консультації щодо вирішення побутових питань та охорони здоров'я.