11:57
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На кордонах спокійно: за добу в Україну повернулись понад 7 тисяч людей

      - Читать новость на русском
      Український кордон за добу перетнули понад 7 тисяч осіб / Пресцентр Держприкордонслужби

      На піших та автомобільних пунктах пропуску черг немає. Загалом за 2 квітня до України повернулись 7,2 тисяч людей, з них без транспорту – майже 3 тисячі.

      Для тих, хто повернувся в Україну без власного автомобіля, місцева влада та рятувальники організували транспорт для перевезення. Також у Держприкордонслужбі повідомили, що 2 квітня Україну покинули 4,7 тисяч людей, з них понад 2 тисячі – іноземці.

      До теми Скільки українців підтримують повернення громадян з-за кордону

      Усім, хто перетнув український кордон, прикордонники провели температурний скринінг та розпитали про стан здоров'я. Симптомів коронавірусу ні в кого не виявили. Кожен з тих, хто повернувся в Україну, підписав згоду на самоізоляцію.

      Раніше у МЗС повідомили, що 8 тисяч громадян звернулись до українських дипломатів з проханням якнайшвидше повернути їх додому. В Міністерстві закордонних справ упевнені – значно більше людей спробують перетнути український кордон самостійно. Наразі у програмі "Захист", яку спеціально створило МЗС для комунікації з українцями за кордоном, зареєструвались майже 14 тисяч осіб.

      Зверніть увагу! У ДПСУ повідомили, що з початку карантину – 12 березня український кордон перетнули майже 650 тисяч громадян. А з часу закриття кордонів – 27 березня українські дипломати допомогли повернутись додому понад 145 тисячам осіб.

      Що таке програма "Захист"?"Захист" – програма для комунікації з українськими посольствами та консульствами по всьому світу.
      Програма передбачає:
      – вирішення питання протермінованих документів на перебування в іноземній країні;
      – співпрацю з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян;
      – інформування про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн;
      – інформування про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування;
      – консультації щодо вирішення побутових питань та охорони здоров'я.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 МЗС України Новини України Евакуація українців Держприкордонслужба
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:28 Ляшко вибачився за неправдиву інформацію про кількість хворих в Китаї
      Лікування 49533
      сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
      Лікування 144707
      сьогодні , 08:31 Курс валют на 3 квітня: долар і євро знову впали в ціні
      Новини України 4048
      сьогодні , 06:20 Карантин матиме й позитивні наслідки для України, – соціолог
      Новини України 7532
      сьогодні , 07:20 Ми тільки входимо в кризу, буде запит на сильну руку, – соціолог
      Новини України 4334
      сьогодні , 08:13 Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів
      Новини України 4206
      сьогодні , 04:56 Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"
      Новини України 11523
      сьогодні , 05:36 Кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": відео
      Курйозні новини 6251
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:15 Три особливості боротьби з пандемією в Україні: що не так
      Павло Ковтонюк
      сьогодні , 01:00 Всеосяжний брат з "плівок Єрмака": хто та на які посади проводив співбесіди
      Денис Бігус
      Залиште відгук