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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Харьковщине водитель легковой машины въехал в группу велосипедистов: есть погибшие

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На Харьковщине автомобиль въехал в группу велосипедистов
На Харьковщине автомобиль въехал в группу велосипедистов / Фото пресс-службы полиции

На Харьковщине в 11:10 часов в пгт Безлюдовка водитель легковой машины совершил наезд на группу велосипедистов. В результате аварии погибла женщина, личность которой сейчас устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"В результате аварии погибла женщина, личность которой сейчас устанавливается. Также в результате ДТП пострадали двое человек – 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Другой пострадавший от госпитализации отказался", – говорится в сообщении полиции.

За рулем автомобиля "ВАЗ", который совершил наезд, был 42-летний мужчина.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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