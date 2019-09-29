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      На когда переносится встреча в нормандском формате: версия эксперта

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      Путин снова оттягивает встречу нормандского формата
      Путин снова оттягивает встречу нормандского формата / gettyimages.com

      Встреча в нормандском формате, похоже, если и произойдет, то в конце года. Все это время Россия будет оказывать политическое и военное давление на Украину.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

      Читайте также: У Зеленского выбрали тактику, которая заставляет Путина идти на переговоры, – эксперт

      Макрон заявил, что переговоры нормандского формата должны пройти в ближайшие недели. Но Москва выразила недовольство из-за неподписания минской подгруппой формулы Штайнмайера. В Кремле заявили о встрече в конце года, показав, что последнее слово за Россией,
      – отмечает Дмитрий Снегирев.

      Как считает специалист, Россия использует опубликованный разговор Трампа и Зеленского, где упоминаются Макрон и Меркель, с целью создания дипломатического вакуума вокруг Украины и реализации своего плана по миротворцам.

      Читайте также: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

      Россия играет на несколько ходов вперед. Очевидно, состоится двусторонняя встреча Зеленского и Путина, к которой подталкивает Трамп и европейские партнеры. Не исключено, что Зеленскому предложат формат миротворцев, но под эгидой стран СНГ. Это может быть договорняком между США и Россией. Будут предлагать гибридный вариант миротворцев, чтобы провести так называемые "свободные" выборы, которые затем признает ОБСЕ,
      – считает Снегирев.

      Эксперт добавляет: если этот план провалится, то Россия пойдет по пути второго Приднестровья – замораживание конфликта, чтобы использовать ОРДЛО для дестабилизации Украины. Об этом уже фактически сказал министр иностранных дел РФ Лавров.

      Что такое нормандский формат?
      Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

      Встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России планировалась в конце сентября. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера. Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. В результате Россия отказалась согласовывать графики разведения вооруженных сил.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Война на Донбассе Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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