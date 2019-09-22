У Зеленского выбрали тактику, которая заставляет Путина идти на переговоры, – эксперт

Положительная динамика урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе есть, но много нерешенных проблем. Многое зависит от того, удастся ли восстановить продолжение отвода войск по линии соприкосновения и состоится ли нормандская встреча.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

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Россияне шантажируют президента Зеленского с нормандским форматом. Многие задаются вопросом: какие были тайные условия по обмену пленными? Скорее, никаких. Тактический прием Кремля, чтобы заманить Зеленского, создать у него иллюзию, что с Путиным можно договориться, и Украине нужно идти на уступки,

– говорит Владимир Фесенко.

Впрочем, по мнению эксперта, сейчас идет активизация телефонных переговоров нормандской четверки. Со стороны Зеленского может быть попытка очередного телефонного разговора с Путиным. И будет интересно, согласится ли Путин говорить. В переговорном процессе возникло новое напряжение, но, считает Фесенко, процесс продолжится.

"У Путина хотят поставить телегу впереди лошади: навязать Украине скорейшее проведение выборов в ОРДЛО. Причем на условиях россиян – проведение под контролем оккупационных администраций так называемых "ДНР" и "ЛНР", с сохранением незаконных формирований", – рассказывает Фесенко.

Однако, по его словам, у Зеленского сейчас избрали тактику: демонстрация готовности договариваться по конкретным вопросам: отвод войск, прекращение огня. Эта конструктивность вызывает положительное отношение на Западе. И подталкивает Россию к активному переговорному процессу. Компромиссом, по его мнению, может стать возвращение к работе над дорожной картой, которая должна связывать вопросы безопасности с политическими.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в конце сентября. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера. Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. В результате Россия отказалась согласовывать графики разведения вооруженных сил.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала