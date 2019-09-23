У Зеленського обрали тактику, яка змушує Путіна йти на переговори, – експерт

Позитивна динаміка врегулювання збройного конфлікту на Донбасі є, але багато невирішених проблем. Багато залежить від того, чи вдасться відновити продовження відведення військ по лінії зіткнення і чи відбудеться нормандська зустріч.

Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

Росіяни шантажують президента Зеленського з нормандським форматом. Багато хто задається питанням: які були таємні умови щодо обміну полоненими? Швидше, ніяких. Тактичний прийом Кремля, щоб заманити Зеленського, створити у нього ілюзію, що з Путіним можна домовитися, і Україні треба йти на поступки,

– зауважує Володимир Фесенко.

Втім, на переконання експерта, зараз йде активізація телефонних переговорів нормандської четвірки. З боку Зеленського може бути спроба чергової телефонної розмови з Путіним. І буде цікаво, чи погодиться Путін говорити. В переговорному процесі виникло нове напруження, але, вважає Фесенко, процес продовжиться.

"У Путіна хочуть поставити віз попереду коня: нав'язати Україні якнайшвидше проведення виборів в ОРДЛО. Причому на умовах росіян – проведення під контролем окупаційних адміністрацій так званих "ДНР" і "ЛНР", зі збереженням незаконних формувань", – розповідає Фесенко.

Водночас, за його словами, в Зеленського зараз обрали тактику: демонстрація готовності домовлятися з конкретних питань: відведення військ, припинення вогню. Ця конструктивність викликає позитивне ставлення на Заході. І підштовхує Росію до активного переговорного процесу. Компромісом, на його думку, може стати повернення до роботи над дорожньою картою, яка повинна пов'язувати питання безпеки з політичними.

Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться наприкінці вересня. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. Кремль вимагає згоди Україна на виконання формули Штайнмаєра. Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. В результаті Росія відмовилася узгоджувати графіки розведення збройних сил.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу