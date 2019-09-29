На коли переноситься зустріч у нормандському форматі: версія експерта

Зустріч у нормандському форматі, схоже, якщо і відбудеться, то наприкінці року. Весь цей час Росія чинитиме політичний і військовий тиск на Україну.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Макрон заявив, що переговори нормандського формату повинні пройти найближчими тижнями. Але Москва висловила незадоволення через непідписання мінською підгрупою формули Штайнмаєра. У Кремлі заявили про зустріч наприкінці року, показавши, що останнє слово за Росією,

– зазначає Дмитро Снєгирьов.

Як вважає фахівець, Росія використає оприлюднену розмову Трампа і Зеленського, де згадуються Макрон і Меркель, з метою створення дипломатичного вакууму навколо України і реалізації свого плану по миротворцям.

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Росія грає на кілька ходів уперед. Вочевидь, відбудеться двостороння зустріч Зеленського і Путіна, до якої підштовхує Трамп і європейські партнери. Не виключено, що Зеленському запропонують формат миротворців, але під егідою країн СНД. Це може бути договорняком між США і Росією. Пропонуватимуть гібридний варіант миротворців, щоб провести так звані "вільні" вибори, які потім визнає ОБСЄ,

– вважає Снєгирьов.

Експерт додає: якщо цей план провалиться, то Росія піде шляхом другого Придністров’я – замороження конфлікту, щоб використовувати ОРДЛО для дестабілізації України. Про це вже фактично сказав міністр закордонних справ РФ Лавров.

Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.



Зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії планувалася наприкінці вересня. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. Кремль вимагає згоди Україна на виконання формули Штайнмаєра. Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. В результаті Росія відмовилася узгоджувати графіки розведення збройних сил.



Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу