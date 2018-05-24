В оккупированной Донецкой области не работают банкоматы

На оккупированной территории Донецкой области уже несколько дней не работают банкоматы. Сейчас приостановлены операции по счетам клиентов банков.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на местных жителей.



По словам людей, они с 22 мая не могут воспользоваться услугами банкоматов, российские оккупанты еще с 2015 года перенастраивают на свою "банковскую" систему.

Читайте также: Опубликовано свежее видео из опустевшего оккупированного Донецка

По информации издания, банкоматы, которыми сегодня пользуются оккупанты, принадлежат различным банкам. Эти банки пока не могут работать на оккупированной территории Донецкой области.



Как заявили в оккупационной администрации Донецкой области, банкоматы не будут работать до 25 мая. Причиной этого являются якобы "профилактические работы".



Отметим, что украинская банковская система отсутствует на оккупированных территориях с 2014-2015 годов.