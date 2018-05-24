19:44
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В оккупированной Донецкой области не работают банкоматы

64 Читати новину українською
В оккупированной Донецкой области не работают банкоматы
В оккупированной Донецкой области не работают банкоматы / Иллюстративное фото

На оккупированной территории Донецкой области уже несколько дней не работают банкоматы. Сейчас приостановлены операции по счетам клиентов банков.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на местных жителей.

По словам людей, они с 22 мая не могут воспользоваться услугами банкоматов, российские оккупанты еще с 2015 года перенастраивают на свою "банковскую" систему.

Читайте также: Опубликовано свежее видео из опустевшего оккупированного Донецка

По информации издания, банкоматы, которыми сегодня пользуются оккупанты, принадлежат различным банкам. Эти банки пока не могут работать на оккупированной территории Донецкой области.

Как заявили в оккупационной администрации Донецкой области, банкоматы не будут работать до 25 мая. Причиной этого являются якобы "профилактические работы".

Отметим, что украинская банковская система отсутствует на оккупированных территориях с 2014-2015 годов.

Теги: Новости Украины Банки Деньги Новости Донецка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 19:02 "Кровавая Джина", или кого испугалась Россия?
Наталія Лебідь 263
Почему так трудно победить коррупцию
сегодня, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 68
сегодня, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 273
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сегодня, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 227
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сегодня, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 209
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук