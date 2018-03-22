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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

На Ровненщине поймали врача, который поставлял заключенным наркотики: видео задержания

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На Ровненщине поймали врача, который поставлял заключенным наркотики
На Ровненщине поймали врача, который поставлял заключенным наркотики / Иллюстративное фото

В Ровненском районе работники СБУ задержали врача областной больницы, который поставлял наркотические и психотропные вещества заключенным исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что врач, который по совместительству работал в медицинской части исправительной колонии, незаконно проносил на ее территорию наркотики, которые затем сбывал заключенным. Оперативники спецслужбы задокументировали в течение месяца несколько фактов противоправных действий злоумышленника,
– говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задержали медработника во время очередной попытки пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуану и психотропные таблетки субитекс. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более десять тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Смотрите видео задержания медработника, который поставлял заключенным наркотики

Теги: Новости Украины Наркотики СБУ Ровно
Источник: 24 Канал
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