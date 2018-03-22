На Рівненщині спіймали лікаря, який постачав ув'язненим наркотики: відео затримання

У Рівненському районі працівники СБУ викрили лікаря обласної лікарні на постачанні наркотичних та психотропних речовин ув'язненим виправної колонії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Правоохоронці встановили, що лікар, який за сумісництвом працював у медичній частині виправної колонії, незаконно заносив на її територію наркотики, які потім збував ув’язненим. Оперативники спецслужби задокументували протягом місяця декілька фактів протиправних дій зловмисника,

– йдеться у повідомленні.

Співробітники СБ України затримали медпрацівника під час чергової спроби пронести на територію пенітенціарного закладу марихуани та психотропних пігулок субітекс. Вартість вилученої партії наркотиків на "чорному ринку" становить понад десять тисяч гривень.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Дивіться відео затримання медпрацівника, який постачав ув'язненим наркотики