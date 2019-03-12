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      На Запорожье массово гибнут птицы, лисы и собаки

      67 Читати новину українською
      На Запорожье массово гибнут птицы
      На Запорожье массово гибнут птицы / Ria-m.tv

      Охотники зафиксировали массовую гибель птиц и животных на территории Кирилловской объединенной территориальной общины. Мертвых птиц, а также лис и собак нашли в посадках под Лиманским возле полей с рапсом.

      Сообщение о найденных мертвых птицах и животных начали поступать еще 7 марта, сообщает местное издание "Риа Мелитополь".

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      По словам охотников, в посадках под Лиманским лежали десятки трупов ворон, куропаток, скворцов и фазанов. Выяснилось, что трупы птиц и животных обнаруживали именно возле поля с рапсом. Охотники также обнаружили возможный яд – зерно пшеницы зеленого цвета, которое используют для борьбы с мелкими грызунами.

      По словам охотников, много птиц еще живы, но медленно умирают. При этом среди мертвых птиц были и внесенные в Красную книгу Украины – канюки и скворцы.

      Запоріжжя Кирилівка загибель птахів отруєння зерно
      Одна из погибших в Запорожье птиц

      Правоохранители задокументировали факт отравления птиц и животных. Они также обнаружили зерно зеленого цвета, которое изъяли с места инцидента.

      О событиях в Запорожье охотники сообщили в Украинское общество охотников и рыболовов и в областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Охотники также вызвали ветеринарную службу.

      Запоріжжя птахи гинуть Кирилівка
      На Запорожье массово гибнут птицы

      Запоріжжя Кирилівка птахи загибель отруєння
      Массовая гибель птиц в Запорожье

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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Жертвы Чрезвычайное происшествие Мир животных
      Источник: 24 Канал
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