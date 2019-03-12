На Запорожье массово гибнут птицы, лисы и собаки

Охотники зафиксировали массовую гибель птиц и животных на территории Кирилловской объединенной территориальной общины. Мертвых птиц, а также лис и собак нашли в посадках под Лиманским возле полей с рапсом.

Сообщение о найденных мертвых птицах и животных начали поступать еще 7 марта, сообщает местное издание "Риа Мелитополь".

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По словам охотников, в посадках под Лиманским лежали десятки трупов ворон, куропаток, скворцов и фазанов. Выяснилось, что трупы птиц и животных обнаруживали именно возле поля с рапсом. Охотники также обнаружили возможный яд – зерно пшеницы зеленого цвета, которое используют для борьбы с мелкими грызунами.

По словам охотников, много птиц еще живы, но медленно умирают. При этом среди мертвых птиц были и внесенные в Красную книгу Украины – канюки и скворцы.



Одна из погибших в Запорожье птиц

Правоохранители задокументировали факт отравления птиц и животных. Они также обнаружили зерно зеленого цвета, которое изъяли с места инцидента.

О событиях в Запорожье охотники сообщили в Украинское общество охотников и рыболовов и в областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Охотники также вызвали ветеринарную службу.



На Запорожье массово гибнут птицы