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      На Запоріжжі масово гинуть птахи, лисиці та собаки

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      На Запоріжжі масово гинуть птахи
      На Запоріжжі масово гинуть птахи / Ria-m.tv

      Мисливці зафіксували масову загибель птахів і тварин на території Кирилівської об’єднаної територіальної громади. Мертвих птахів, а також лисиць і собак знайшли у посадках під Лиманським біля полів з ріпаком.

      Повідомлення про знайдених мертвих птахів та тварин почали надходити ще 7 березня, повідомляє місцеве видання "Ріа Мелітополь".

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      За словами мисливців, у посадках під Лиманським лежали десятки трупів ворон, куріпок, шпаків і фазанів. З’ясувалося, що трупи птахів і тварин виявляли саме біля поля з ріпаком. Мисливці також виявили ймовірну отруту – зерно пшениці зеленого кольору, яке використовують для боротьби з дрібними гризунами.

      За словами мисливців, багато птахів ще живі, але повільно помирають. При цьому серед мертвих птахів були і внесені в Червону книгу України – канюки і шпаки.

      Запоріжжя Кирилівка загибель птахів отруєння зерно
      Один із загиблих на Запоріжжі птахів

      Правоохоронці задокументували факт отруєння птахів і тварин. Вони також виявили зерно зеленого кольору, яке вилучили з місця інциденту.

      Про події на Запоріжжі мисливці повідомили в Українське товариство мисливців і рибалок та в обласне управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів. Мисливці також викликали ветеринарну службу.

      Запоріжжя птахи гинуть Кирилівка
      На Запоріжжі масово гинуть птахи

      Запоріжжя Кирилівка птахи загибель отруєння
      Масова загибель птахів на Запоріжжі

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Жертви Надзвичайні ситуації Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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