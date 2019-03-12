На Запоріжжі масово гинуть птахи, лисиці та собаки

Мисливці зафіксували масову загибель птахів і тварин на території Кирилівської об’єднаної територіальної громади. Мертвих птахів, а також лисиць і собак знайшли у посадках під Лиманським біля полів з ріпаком.

Повідомлення про знайдених мертвих птахів та тварин почали надходити ще 7 березня, повідомляє місцеве видання "Ріа Мелітополь".

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За словами мисливців, у посадках під Лиманським лежали десятки трупів ворон, куріпок, шпаків і фазанів. З’ясувалося, що трупи птахів і тварин виявляли саме біля поля з ріпаком. Мисливці також виявили ймовірну отруту – зерно пшениці зеленого кольору, яке використовують для боротьби з дрібними гризунами.

За словами мисливців, багато птахів ще живі, але повільно помирають. При цьому серед мертвих птахів були і внесені в Червону книгу України – канюки і шпаки.



Один із загиблих на Запоріжжі птахів

Правоохоронці задокументували факт отруєння птахів і тварин. Вони також виявили зерно зеленого кольору, яке вилучили з місця інциденту.

Про події на Запоріжжі мисливці повідомили в Українське товариство мисливців і рибалок та в обласне управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів. Мисливці також викликали ветеринарну службу.



На Запоріжжі масово гинуть птахи