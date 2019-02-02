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      На Житомирщине еще одна община присоединилась к Православной церкви Украины

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      Двенадцатая община Житомирской области перешла к ПЦУ
      Двенадцатая община Житомирской области перешла к ПЦУ / Zhytomyr-eparchy.com.ua

      Религиозная община из села Сингуры Житомирской области 2 февраля перешла с УПЦ МП к Православной церкви Украины. На сегодня это уже 20-й приход области, который присоединился к ПЦУ.

      Для прихода такой переход не обошелся без провокаций со стороны Московского патриархата, сообщил секретарь управления Житомирской епархии ПЦУ Павел Ядчишин.

      Читайте также: В Московском патриархате придумали новую байку, чтобы архиереи не переходили к ПЦУ

      Вечером 1 февраля Житомирская епархия Московского патриархата опубликовала на своем сайте сообщение о том, что религиозная община села Сингуры якобы приняла участие в их собраниях и выражает свою верность УПЦ МП и предстоятелю митрополиту Онуфрию.

      Жители села возмутились таким заявлением Московского патриархата и заявили, что о таком собрании ничего не слышали. К тому же на фотографиях собрания зафиксировано мало людей, и большинство из них не являются жителями села Сингуры.

      Такими действиями, по словам Ядчишина, представители Московского патриархата пытались сорвать собрание религиозной общины, которое должно состояться 2 февраля. Именно на этом собрании должны были утвердить окончательный переход прихода с УПЦ МП в ПЦУ.

      Всего в состав ПЦУ вошли почти 150 приходских храмов. Больше всего таких в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 32 прихода.

      Как создавали Православную церковь Украины?
      По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины.

      Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.

      Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Скандал Новости Житомира Православная церковь Украины Религия УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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