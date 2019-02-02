На Житомирщині ще одна громада приєдналася до Православної церкви України

Релігійна громада із села Сінгурі Житомирської області 2 лютого перейшла з УПЦ МП до Православної церкви України. На сьогодні це вже дванадцята парафія області, яка приєдналася до ПЦУ.

Для парафії такий перехід не обійшовся без провокацій з боку Московського патріархату, повідомив секретар управління Житомирської єпархії ПЦУ Павло Ядчишин.

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Ввечері 1 лютого Житомирська єпархія Московського патріархату опублікувала на своєму сайті повідомлення про те, що релігійна громада села Сінгурі начебто взяла участь у їхніх зборах та висловлює свою вірність УПЦ МП і предстоятелю митрополиту Онуфрію.

Жителі села обурилися такою заявою Московського патріархату та заявили, що про такі збори нічого не чули. До того ж на фотографіях зборів зафіксовано мало людей, і більшість із них не є мешканцями села Сінгурі.

Такими діями, за словами Ядчишина, представники Московського патріархату намагалися зірвати збори релігійної громади, які мали відбутися 2 лютого. Саме на цих зборах мали затвердити остаточний перехід парафії з УПЦ МП до ПЦУ.

Загалом до складу ПЦУ увійшли майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.

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