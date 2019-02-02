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      На Житомирщині ще одна громада приєдналася до Православної церкви України

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      Дванадцята громада на Житомирщині перейшла до ПЦУ
      Дванадцята громада на Житомирщині перейшла до ПЦУ / Zhytomyr-eparchy.com.ua

      Релігійна громада із села Сінгурі Житомирської області 2 лютого перейшла з УПЦ МП до Православної церкви України. На сьогодні це вже дванадцята парафія області, яка приєдналася до ПЦУ.

      Для парафії такий перехід не обійшовся без провокацій з боку Московського патріархату, повідомив секретар управління Житомирської єпархії ПЦУ Павло Ядчишин.

      Читайте також: У Московському патріархаті вигадали нову байку, аби архієреї не переходили до ПЦУ

      Ввечері 1 лютого Житомирська єпархія Московського патріархату опублікувала на своєму сайті повідомлення про те, що релігійна громада села Сінгурі начебто взяла участь у їхніх зборах та висловлює свою вірність УПЦ МП і предстоятелю митрополиту Онуфрію.

      Жителі села обурилися такою заявою Московського патріархату та заявили, що про такі збори нічого не чули. До того ж на фотографіях зборів зафіксовано мало людей, і більшість із них не є мешканцями села Сінгурі. 

      Такими діями, за словами Ядчишина, представники Московського патріархату намагалися зірвати збори релігійної громади, які мали відбутися 2 лютого. Саме на цих зборах мали затвердити остаточний перехід парафії з УПЦ МП до ПЦУ. 

      Загалом до складу ПЦУ увійшли майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.

      Як створювали Православну церкву України?
      За результатами звіту екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні, Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Звіт заслухали 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України.

      Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія оголосили Предстоятелем ПЦУ. Михайлівський Золотоверхий собор у Києві стане кафедральним собором ПЦУ.

      Храми УПЦ МП почали переходити під юрисдикцію ПЦУ. Окрім того, в Україні також ухвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України УПЦ МП Релігія Православна церква України Новини Житомира Скандал
      Джерело: 24 канал
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