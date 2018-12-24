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      На Житомирской трассе под Киевом развернуло фуру: въезд в столицу заблокирован

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      ДТП
      ДТП / 24 канал

      В результате сильного снегопада на Житомирской трассе на въезде в Киев развернуло фуру, которая преградила все полосы движения и полностью заблокировала движение по трассе.

      Как сообщает корреспондент 24 канала, авария произошла из стороны Житомира перед поворотом на село Чайки.


      На месте аварии собралась пробка

      "Сейчас все машины, которые находятся на трассе, стоят в пробке. Люди идут оттуда в Киев пешком. В пробке стоит и много фур. Грузовики в столицу, несмотря на снег, пускают", – сообщил корреспондент 24 канала.

      В пределах Киева движение транспорта также усложнился из-за снегопада, который начался вечером, самые большие пробки традиционно собрались в центре столицы.

      Ранее сообщалось, что в связи с усилением снегопада и снижением температуры в Киеве, коммунальщики просят водителей не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, которые будут очищать от снега и обрабатывать противогололедными материалами.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Аварии и ДТП Новости политики
      Источник: 24 канал
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