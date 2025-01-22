Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с Мариной Безруковой и объявил о международном аудите

21 января Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок принял решение продлить контракт с действующим директором Мариной Безруковой еще на один год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление АОЗ в фейсбуке.

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Вместе с этим совет принял единогласное решение начать комплексный аудит деятельности АОЗ, который проведет международный совет аудиторов НАТО.

Что будет включать аудит:

Проверку финансовой отчетности;

Анализ организационной и управленческой эффективности;

Оценку соответствия международным стандартам, в частности требованиям НАТО;

Анализ соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Агентство оборонных закупок подтвердило свою готовность сотрудничать с международными аудиторами и предоставить все необходимые материалы для проверки.

В пресс-службе АОЗ отметили, что эти решения являются важным шагом для усиления эффективности и доверия к системе оборонных закупок.

Интересно! Марина Безрукова возглавляет Агентство оборонных закупок с января 2024 года. Под ее руководством в декабре прошлого года был создан Наблюдательный совет, в который вошли как государственные представители, так и независимые международные эксперты.

Международный аудит должен продемонстрировать прозрачность работы АОЗ и обеспечить соответствие его деятельности самым высоким стандартам управления.