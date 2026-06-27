Может ли набор иностранцев уменьшить нехватку людей на фронте: ветеран назвал важное условие

Минобороны предлагает привлекать больше иностранцев, чтобы решить проблему нехватки личного состава в украинской армии. Однако для этого Украине необходимо решить ряд вопросов, в том числе – работу рекрутинговых центров за рубежом и денежное обеспечение.

Кроме того, самое главное — удержать иностранца в армии после первого боевого выхода. Об этом "24 Каналу" рассказал ветеран, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, отметив, что наша страна должна ориентироваться на конкретные страны.

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При каком условии набор иностранцев уменьшит нехватку людей на фронте?

Ветеран отметил, что в украинской армии иностранцы могут получать 5 тысяч долларов. Такая зарплата является конкурентоспособной для людей из Африки, Южной Америки или Азии. Кроме того, по его мнению, из иностранцев нужно формировать именно пехотные подразделения.

Однако здесь есть важный момент, на который стоит обратить внимание, – система вербовки за рубежом.

Существуют ли соответствующие рекрутинговые центры, чтобы уже завтра они открылись и начался набор филиппинцев или, например, непальцев, пакистанцев? Я не готов ответить. Думаю, ответа нет и у самих людей, которые сейчас озвучивают эти тезисы,

– подчеркнул он.

Таких центров, в частности, нет в Соединённых Штатах Америки. Мельник пояснил, что американцы едут воевать в Украину, чтобы получить опыт и отстаивать идеологию свободы. Ведь в США невозможно никого "подкупить" суммой в 5 тысяч долларов. Поэтому такое денежное вознаграждение может дать результаты при вербовке в странах третьего мира.

Однако завербовать человека и привезти его в Украину – это лишь половина дела, которую сделать не так сложно.

Сложно добиться того, чтобы человек после первого боя не разбежался по просторам украинских сел. Это главная причина. Это уже работа по морально-психологическому обеспечению, это уже вопрос обучения, вопрос довольно ответственного набора,

– подытожил ветеран.

Мельник о рекрутинге иностранцев: смотрите видео

Отметим, что Владимир Зеленский недавно заявил, что поручил открыть гораздо больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию. Он подчеркнул, что в этом плане будет больше механизмов рекрутинга