Крім того, найголовніше – втримати іноземця в армії після першого бойового виходу. Про це 24 Каналу розповів ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник, зауваживши, що наша країна має орієнтуватись на конкретні країни.

Дивіться також Виходу з такої кризи нема, – військовий експерт вразив проблемами Росії у Криму

За якої умови рекрутинг іноземців зменшить нестачу людей на фронті?

Ветеран зауважив, що в українській армії іноземці можуть отримувати 5 тисяч доларів. Така зарплата є конкурентною для людей з Африки, Південної Америки або Азії. Крім того, на його думку, з іноземців потрібно формувати саме піхотні підрозділи.

Однак тут є важливий момент, на який варто звернути увагу, – система рекрутингу за кордоном.

Чи є ці відповідні рекрутингові центри для того, щоб вже завтра вони відкрились і почалось вербування філіпінців чи, наприклад, непальців, пакистанців? Я не готовий сказати. Думаю, відповіді немає і безпосередньо в людей, які зараз озвучують ці тези,

– наголосив він.

Таких центрів, зокрема, немає у Сполучених Штатах Америки. Мельник пояснив, що американці їдуть воювати в Україну, щоб отримати досвід та відстоювати ідеологію свободи. Адже у США неможливо нікого "підкорити" сумою у 5 тисяч доларів. Тому таке грошове забезпечення може дати результати під час рекрутингу у країнах третього світу.

Однак завербувати людину та привезти її в Україну – це лише половина справи, яку зробити не так складно.

Складно зробити так, що людина після першого бою не розбіглась по широких українських селах. Це головна причина. Це вже робота морально-психологічного забезпечення, це вже питання навчання, питання доволі відповідального рекрутингу,

– підсумував ветеран.

Мельник про рекрутинг іноземців: дивіться відео

Зауважмо, що Володимир Зеленський нещодавно заявив, що доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. Він підкреслив, що щодо цього буде більше механізмів рекрутингу