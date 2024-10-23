В Минобороны объяснили, сопоставимы ли объемы набора в армию России и Украины
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время объемы призыва в России и в нашем государстве нельзя сопоставлять.
Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк прокомментировал объемы набора в армию в Украине и России. Он ответил на вопрос, коррелируются ли они.
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Их нельзя сопоставлять
Гаврилюк прокомментировал это.
Несопоставимы,
– коротко объяснил он.
Кроме этого, он сказал, будет ли иметь Украина шанс перехватить инициативу на фронте до конца 2024 года. По его словам, перехват стратегической инициативы – это задача очень сложная, а до конца года всего два месяца.
Для того, чтобы перехватить именно стратегическую инициативу – не тактическую, не оперативную – это очень тяжелая работа и она не делается в течение месяца или двух, – подчеркнул генерал.
Он отметил, что это требует привлечения очень значительных ресурсов – как человеческих, так и вооружения, и военной техники.