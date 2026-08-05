НАБУ и САП объявили о предъявлении нового обвинения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной

НАБУ и САП предъявили новое обвинение бывшему вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

Об этом 5 августа сообщили в Центре противодействия коррупции.

Что известно о подозрении?

Ольга Стефанишина, которую 3 августа уволили с должности посла Украины в Соединенных Штатах, получила новое подозрение от антикоррупционных органов. Однако пока не сообщалось, в чем именно могут подозревать дипломатку.

Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения.

В ЦПК отметили, что в начале судебного заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание.

Впоследствии там добавили, что Стефанишина подозревается в незаконном обогащении. По приведенным словам прокурора САП, за поручение подозреваемой осуществлялось приобретение имущества другими лицами. Также утверждается, что она не задекларировала две однокомнатные квартиры, наличные деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

К тому же, по данным ЦПК, она не указала, что пользуется автомобилем Mercedes, который оформлен на ее подчиненного.

Напомним, Стефанишина рассказала, что ее увольнение с должности посла в США – "собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами". По ее словам, президент Владимир Зеленский не просил ее уходить с должности.

На фоне обвинений в якобы конфликте интересов и недекларировании имущества посол заявила, что люди из близкого окружения президента часто становятся объектами подозрений и обвинений. Но если потребуется, она может вернуться в Украину и представить свои аргументы в этой ситуации, заверила Стефанишина.