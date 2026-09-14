"Спокойно отреагировал": в НАБУ прокомментировали встречу с Зеленским

Глава НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко прокомментировали расследование дела "Карфаген" и заявления об подозрениях со стороны отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Они также высказались о том, какой была реакция президента Владимира Зеленского на обнародованные ими материалы.

Об этом представители антикоррупционных органов рассказали во время брифинга 14 сентября.

Как прошла встреча НАБУ и САП с Зеленским?

Руководители САП и НАБУ отдельно прокомментировали встречу с главой государства после того, как ими были опубликованы материалы по делу "Карфаген".

По их словам, поднимался вопрос о функционировании колл-центров: насколько это вообще распространенная проблема, насколько она наносит вред.

Он очень спокойно отреагировал. Вообще я считаю, что история с колл-центрами может быть российской. К работе колл-центров привлечены десятки тысяч молодых людей, которые фактически занимаются мошеннической деятельностью и работают против европейских партнеров, а не против россиян. Так как это называется? Чисто российская диверсия,

– подчеркнул Семен Кривонос.

Отметим, что дело "Карфаген" касается раскрытия масштабной схемы "крышевания" незаконных колл-центров. По делу задержаны должностные лица Офиса генпрокурора, в частности, Сергей Кропива. Не исключается и причастность Руслана Кравченко.

Юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан в беседе с 24 Каналом отметила, что НАБУ и САП, вероятно, располагают доказательствами возможной причастности Кравченко к "Карфагену". "Шеф Андреевич" был запечатлен на записях, а его выезд за границу может свидетельствовать об осознании этих рисков.

В то же время юристка не ожидает, что подозрение Кравченко обязательно объявят уже на этой неделе, поскольку следствие может еще продолжаться.