Про це представники антикорупційних органів розповіли під час брифінгу 14 вересня.

Як пройшла зустріч НАБУ й САП із Зеленським?

Керівники САП і НАБУ окремо прокоментували зустріч із главою держави після того, як ними були опубліковані матеріали у справі "Карфаген".

За їхніми словами, порушувалося питання функціонування колцентрів: наскільки це взагалі розповсюджена проблема, наскільки вона шкодить.

Він дуже спокійно відреагував. Взагалі я вважаю, що історія з колл центрами може бути російською. До роботи кол центрів залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльність і працюють вони проти європейських партнерів, а не проти русні. То як це називається? Чисто російська диверсія,

– підкреслив Семен Кривонос.

Зауважимо, що справа "Карфаген" стосується викриття масштабної схеми "кришування" незаконних колцентрів. У справі затримали посадовців Офісу генпрокурора, зокрема, Сергія Кропиву. Не виключається і причетність Руслана Кравченка.

Юристка та заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан у розмові з 24 Каналом зазначила, що НАБУ і САП, імовірно, мають докази можливої причетності Кравченка до "Карфагену". "Шеф Андрійович" був на плівках, а його виїзд за кордон може свідчити про усвідомлення цих ризиків.

Водночас юристка не очікує, що підозру Кравченку обов'язково оголосять уже цього тижня, оскільки слідство може ще тривати.