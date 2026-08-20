НАБУ и САП раскрыли новые подробности операции "Форест Гамп": речь идет о масштабной рейдерской схеме

НАБУ и САП обнародовали новые подробности операции "Форест Гамп", в рамках которой расследуется масштабная рейдерская схема. По данным следствия, к ней могли быть причастны народные депутаты, чиновники, судьи и даже хакеры.

Об этом сообщает НАБУ.

Что известно о новых деталях операции?

По данным НАБУ и САП, новый эпизод операции "Форест Гамп" получил название "Фемида". Следователи считают, что к организации рейдерских схем могли быть привлечены действующие и бывшие народные депутаты, представители Офиса Президента и Министерства юстиции, судьи и хакеры.

По версии следствия, участники схемы незаконно завладели активами нескольких предприятий на общую сумму более 248 миллионов гривен. Кроме того, они пытались установить контроль над киевской недвижимостью, стоимость которой оценивается более чем в 207 миллионов гривен.

В одном из эпизодов, как сообщает НАБУ, речь шла об объектах недвижимости в центре Киева общей стоимостью более 500 миллионов гривен.

Для захвата имущества использовались несколько способов. Среди них – подделка документов и судебных решений, фиктивные долги, взлом государственных реестров и влияние на рассмотрение жалоб в Минюсте.

В рамках расследования НАБУ также опубликовало записи разговоров фигурантов. На них, по данным следствия, обсуждаются деньги за нужные решения и возможность установить контроль над предприятиями.

Новые записи по делу "Форест Гамп": смотрите видео

На финансирование незаконной деятельности, по версии следствия, потратили не менее 514 тысяч долларов. Расследование операции "Форест Гамп" продолжается.

Напомним, НАБУ и САП в рамках операции "Форест Гамп" раскрыли еще один эпизод, связанный с легализацией 150 миллионов гривен наличными. По данным следствия, эти деньги через счета подконтрольных компаний пытались ввести в легальный оборот, чтобы оплатить залог за одного из фигурантов дела "Мидас".

29 июня 2026 года этот фигурант вышел из-под стражи после внесения залога в размере 150 миллионов гривен, а уже 19 августа участникам схемы сообщили о подозрениях. Следствие утверждает, что организаторы получили фактический контроль над Sense Bank, который могли использовать для проведения операций, а к схеме привлекли его топ-менеджмент.

Деньги передавали несколькими траншами: в частности, речь шла о 50, 10, 70 и 20 миллионах гривен, часть из которых передавали в конвертационный центр.

НАБУ также заявило, что в ходе расследования зафиксировало попытки внедрить подконтрольных людей в само Бюро и другие правоохранительные органы.