Элитную недвижимость записал на тещу: НАБУ и САП разоблачили судью на незаконном обогащении

САП и НАБУ сообщили о подозрении судье апелляционного хозяйственного суда в незаконном обогащении почти на 17 миллионов гривен. По данным следствия, он также скрыл имущество и недостоверно задекларировал свое состояние.

Следствие установило, что официальных доходов и сбережений подозреваемого не хватало для ценных покупок. Об этом говорится в сообщении НАБУ и САП.

Смотрите также Дело "Мидас" окружено большим количеством спекуляций: в НАБУ ответили, доведут ли его до суда

Что известно о незаконном обогащении судьи?

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судье одного из апелляционных хозяйственных судов в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По данным следствия, в течение 2020 – 2023 годов судья приобрел в собственность элитную недвижимость во Львове – квартиру и паркоместо общей стоимостью 16,7 миллиона гривен. Чтобы скрыть активы, он оформил их на свою тещу.

Правоохранители установили, что официальные доходы подозреваемого вместе со сбережениями не позволяли осуществить такую покупку. Кроме того, в декларациях за 2022 – 2023 годы судья не указал информацию о пользовании арендованным жильем.

Его подозревают в незаконном обогащении и внесении ложных данных в декларацию. Расследование продолжается.

Что известно о других расследованиях НАБУ за незаконное обогащение?