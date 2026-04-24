Элитную недвижимость записал на тещу: НАБУ и САП разоблачили судью на незаконном обогащении
- Судью апелляционного хозяйственного суда подозревают в незаконном обогащении на 17 миллионов гривен и недостоверном декларировании.
- Он записал элитную недвижимость во Львове на тещу, чтобы скрыть активы, которые превышают его официальные доходы.
САП и НАБУ сообщили о подозрении судье апелляционного хозяйственного суда в незаконном обогащении почти на 17 миллионов гривен. По данным следствия, он также скрыл имущество и недостоверно задекларировал свое состояние.
Следствие установило, что официальных доходов и сбережений подозреваемого не хватало для ценных покупок. Об этом говорится в сообщении НАБУ и САП.
Что известно о незаконном обогащении судьи?
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судье одного из апелляционных хозяйственных судов в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
По данным следствия, в течение 2020 – 2023 годов судья приобрел в собственность элитную недвижимость во Львове – квартиру и паркоместо общей стоимостью 16,7 миллиона гривен. Чтобы скрыть активы, он оформил их на свою тещу.
Правоохранители установили, что официальные доходы подозреваемого вместе со сбережениями не позволяли осуществить такую покупку. Кроме того, в декларациях за 2022 – 2023 годы судья не указал информацию о пользовании арендованным жильем.
Его подозревают в незаконном обогащении и внесении ложных данных в декларацию. Расследование продолжается.
Что известно о других расследованиях НАБУ за незаконное обогащение?
Дочь мэра Тернополя Анастасия Надал приобрела виллу в Майами за почти 2 миллиона долларов, что вызвало расследование НАБУ. Известно, что расследование касается легализации имущества, полученного преступным путем, и незаконного обогащения по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.
Антикоррупционные органы разоблачили действующего нардепа, вероятно, Александра Качного, в незаконном обогащении на 13 миллионов гривен. За полученные деньги он купил коттедж, земельный участок в Коблево и квартиру в Киеве.
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в государственной зерновой корпорации Украины, в результате которой государство потеряло 105 тысяч тонн зерна стоимостью более 28,8 миллиона долларов США. Пяти лицам, среди которых бывшие топ-чиновники корпорации и представители частного бизнеса, объявлено подозрения, а трех фигурантов дела задержаны.