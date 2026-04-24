Слідство встановило, що офіційних доходів і заощаджень підозрюваного не вистачало для коштовних покупок. Про це йдеться у повідомленні НАБУ та САП.
Що відомо про незаконне збагачення судді?
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру судді одного з апеляційних господарських судів у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
За даними слідства, упродовж 2020 – 2023 років суддя набув у власність елітну нерухомість у Львові – квартиру та паркомісце загальною вартістю 16,7 мільйона гривень. Щоб приховати активи, він оформив їх на свою тещу.
Правоохоронці встановили, що офіційні доходи підозрюваного разом із заощадженнями не дозволяли здійснити таку покупку. Крім того, у деклараціях за 2022 – 2023 роки суддя не вказав інформацію про користування орендованим житлом.
Його підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні неправдивих даних у декларацію. Розслідування триває.
Що відомо про інші розслідування НАБУ за незаконне збагачення?
Донька мера Тернополя Анастасія Надал придбала віллу в Маямі за майже 2 мільйони доларів, що викликало розслідування НАБУ. Відомо, що розслідування стосується легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і незаконного збагачення за відповідними статтями Кримінального кодексу України.
Антикорупційні органи викрили чинного нардепа, ймовірно, Олександра Качного, в незаконному збагаченні на 13 мільйонів гривень. За отримані гроші він купив котедж, земельну ділянку в Коблево та квартиру в Києві.
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в державній зерновій корпорації України, внаслідок якої держава втратила 105 тисяч тонн зерна вартістю понад 28,8 мільйона доларів США. П'ятьом особам, серед яких колишні топпосадовці корпорації та представники приватного бізнесу, оголошено підозри, а трьох фігурантів справи затримано.