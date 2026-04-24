Слідство встановило, що офіційних доходів і заощаджень підозрюваного не вистачало для коштовних покупок. Про це йдеться у повідомленні НАБУ та САП.

Дивіться також Справа "Мідас" оточена великою кількістю спекуляцій: у НАБУ відповіли, чи доведуть її до суду

Що відомо про незаконне збагачення судді?

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру судді одного з апеляційних господарських судів у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, упродовж 2020 – 2023 років суддя набув у власність елітну нерухомість у Львові – квартиру та паркомісце загальною вартістю 16,7 мільйона гривень. Щоб приховати активи, він оформив їх на свою тещу.

Правоохоронці встановили, що офіційні доходи підозрюваного разом із заощадженнями не дозволяли здійснити таку покупку. Крім того, у деклараціях за 2022 – 2023 роки суддя не вказав інформацію про користування орендованим житлом.

Його підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні неправдивих даних у декларацію. Розслідування триває.

Що відомо про інші розслідування НАБУ за незаконне збагачення?