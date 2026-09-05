НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую должностным лицом Офиса генерального прокурора

НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния.

Об этом сообщили в НАБУ.

Что известно о разоблачении преступной организации?

По данным следствия, возглавлял группировку один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. Как установили правоохранители, чиновник создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В схему он привлек действующих работников прокуратуры и других приближенных лиц.

Участники группировки наладили систему регулярного получения взяток за то, чтобы не препятствовать работе так называемых колл-центров. Эти структуры, по данным следствия, занимались массовым мошенничеством, от которого страдали граждане Украины и иностранцы.

Полученные незаконным путем средства фигуранты в дальнейшем легализовывали через разные схемы. Более 20 миллионов гривен, по данным следствия, потратили на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества.

Еще более 12 миллионов гривен составляет минимальная рыночная стоимость активов, которые якобы легализовал руководитель организации путем их оформления на третьих лиц. Среди такого имущества – недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.

Кроме того, более 10 миллионов гривен участники группировки разместили на банковских счетах близких людей. Денежные средства пытались представить как законные доходы, полученные якобы от предпринимательской деятельности.

Правоохранители установили пятерых участников преступной организации. Их действия предварительно квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины о создании и участии в преступной организации, а также о легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, НАБУ и САП проводят спецоперацию "Карфаген" и заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавляет должностное лицо Офиса Генерального прокурора. В Офисе Генпрокурора заявили, что работника, по которому проводят проверку, отстранят от исполнения обязанностей на время досудебного расследования, а все обстоятельства дела должны установить следствие.