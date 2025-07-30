Новый законопроект о НАБУ и САП дает "контроль за определенными должностными лицами", – Стефанчук
- Новый законопроект о НАБУ и САП предоставляет возможность контролировать определенных должностных лиц антикоррупционных органов через тесты на полиграфе и другие мероприятия.
- Законопроект включает предохранители от российского влияния и является комплексным, по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Вскоре Верховная Рада должна проголосовать за новый законопроект по НАБУ и САП. В парламенте говорят, что он дает контроль над определенными должностными лицами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука для телеканала "Мы – Украина".
Смотрите также Что изменилось в новом законопроекте о НАБУ и САП: главные положения
Что содержится в новом законопроекте о НАБУ и САП?
По словам Стефанчука, президентский законопроект о НАБУ и САП является комплексным. Кроме возвращения к старым нормам, он предоставляет возможность осуществлять контроль за определенными должностными лицами антикоррупционных органов.
Это прохождение соответствующих тестов на полиграфе, это исследование и контроль их. Это то, что является стабильной практикой во всем демократическом обществе, чтобы мы не получали "кротов" в этих органах. То есть это должен быть баланс доверия и эффективности,
– отметил он.
Председатель Верховной Рады считает, что этот закон является разумным балансом и не является простым возвращением того, что было. Отличием является наличие предохранителей от российского влияния в антикоррупционных органах.
Напомним, голосование за новый законопроект о НАБУ и САП должно состояться 31 июля. Зеленский надеется на поддержку среди нардепов.