Рассматривают как продолжение атаки на антикоррупционные органы: в НАБУ отреагировали на заявление Кравченко

НАБУ и САП заявили, что расценивают заявления Генерального прокурора как продолжение системной атаки на независимость антикоррупционных органов. В Бюро подчеркнули, что директору Семену Кривоносу пока официально не вручали уведомление о подозрении.

Об этом сообщает НАБУ.

Что ответили в НАБУ на слова Кравченко?

НАБУ и САП отреагировали на заявление Генерального прокурора и назвали ситуацию продолжением системной атаки на независимость антикоррупционных органов. В ведомствах заявили, что активная фаза этой атаки началась еще прошлым летом. Тогда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора.

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В НАБУ подчеркнули, что не участвуют в политической борьбе и действуют исключительно в рамках закона.

На данный момент никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено,

– заявили в ведомстве.

Там также опровергли информацию о том, что НАБУ якобы изымало уголовные дела, о которых говорится в заявлениях Генерального прокурора. Такие утверждения не соответствуют действительности.

В то же время Генеральный прокурор недавно подал в отставку, поэтому его нынешние заявления на данный момент носят публичный, а не процессуальный характер.

Отдельно в НАБУ и САП подчеркнули, что никогда не требовали и не предлагали "неприкосновенности" для своих сотрудников или каких-либо других лиц. В ведомствах добавили, что более подробную информацию о ситуации обнародуют позже.

Напомним, Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. По его словам, руководителя НАБУ подозревают в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в очень большом размере, а также в фиктивном усыновлении, которое могло создать основания для уклонения от ответственности в суде.

В то же время Владимир Зеленский также отреагировал на резонансные заявления генерального прокурора Руслана Кравченко. Глава государства заявил, что видит лишь один вариант развития ситуации – увольнение Кравченко с должности.

По словам Зеленского, он лично сообщил об этом генеральному прокурору. Украина уже видела причины, которые, по его мнению, являются основанием для увольнения. Также он отметил, что Кравченко может называть это политическим давлением, если считает именно так. В то же время Верховную Раду призвали незамедлительно поддержать решение об увольнении генерального прокурора.