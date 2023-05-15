НАБУ поймало главу Верховного Суда Князева на взятке почти в 3 миллиона долларов, – СМИ

Главу Верховного Суда Всеволода Князева поймали с поличным во время получения взятки. Речь идет о сумме почти в 3 миллиона долларов США.

О том, что Князева поймали на получении взятки, сообщили сначала СМИ со ссылкой на источник в НАБУ. Вскоре САП и НАБУ подтвердили информацию, но избежали упоминания фамилии Князева.

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Масштабная коррупционная схема

САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда,

– отметили в САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что сейчас ведутся все безотлагательные следственные действия. Пообещали деталями поделиться со временем.



САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему в Верховном Суде / Фото НАБУ​

Заметим, что о взятии на взятке Князева написал за несколько минут до официального подтверждения глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В 22:50 он распространил публикацию, в которой говорилось о сумме в 3 миллиона. Уже за считанные секунды лаконично написал "2,7", намекая на точную сумму, с которой главу Верховного Суда поймали с поличным.

В телеграм-каналах также сообщают, что обыски проводятся у 18 судей Верховного Суда.

Высокие зарплаты не сдержали

Заметим, что первый замглавы Верховного Суда зарабатывает по 410 тысяч гривен в месяц. Тем временем сам глава ВС – ориентировочно 600 тысяч. А это значит, что за год он зарабатывает 7,2 миллиона гривен.

Добавим, что с утра стало известно о том, что подозрение от СБУ и БЭБ получил украинский олигарх Дмитрий Фирташ. После этого в его компаниях правоохранители провели обыски.

В чем обвиняют Фирташа

По данным следствия, фирмы, контролируемые Фирташем, покупали газ у его же компании. Эта схема позволила разворовывать более 70% средств, предназначенных на покупку голубого топлива.

В незаконном выводе средств подозревают как самого Дмитрия Фирташа, так и 8 топ-менеджеров его компаний. Среди них – "Региональная газовая компания" и "Йе энергия". По имеющимся данным, СБУ и БЭБ проводили обыски как в домах, так и офисах руководителей фирм и начальников управления облгазов.