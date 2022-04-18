НАБУ после увольнения Сытника возглавляет Гизо Углава

16 апреля срок полномочий Артема Сытника на должности директора НАБУ истек. Отныне его обязанности будет временно исполнять первый заместитель Гизо Углава.

НАБУ после увольнения Ситника возглавляет Гизо Углава

Согласно ЗУ "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения Директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового Директора осуществляет его первый заместитель,

– заявили в пресс-службе НАБУ.

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Углава Гизо Тристанович с 2015 года является гражданином Украины. До этого времени работал в грузинской прокуратуре и дослужился до заместителя Главного прокурора Грузии.

В НАБУ также подчеркнули, что Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро.

Заметим, что конкурс по избранию директора НАБУ должен состояться весной 2022 года.

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