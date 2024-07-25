НАБУ проверит главу "Укрэнерго" на коррупцию

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть досудебное расследование против председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. При этом, адвокат Кудрицкого уже подал жалобу в ВАКС на НАБУ за то, что они не зарегистрировали заявление о преступлении, связанном с председателем правления "Укрэнерго".

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О каких возможных злоупотреблениях речь

В постановлении говорилось о возможных уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 209, 364 и 368 Уголовного кодекса Украины, касающихся злоупотребления властью и служебным положением.

"Во время судебного рассмотрения Жалобы установлено, что 01.07.2024 ЛИЦО_6 в адрес НАБУ направлено заявление о преступлении от 28.06.2024, в которой заявителем изложены обстоятельства относительно возможного совершения председателем правления НЭК "Укрэнерго" ЛИЦО_8 уголовных преступлений", – говорится в постановлении суда.

Суд рассмотрел жалобу и признал, что НАБУ должно было зарегистрировать заявление, поскольку оно содержало достаточно информации о возможном преступлении.

ВАКС частично удовлетворил жалобу и обязал НАБУ внести сведения о возможных преступлениях в Единый реестр досудебных расследований.

При этом, решение ВАКС может быть обжаловано во время апелляции.

В то же время НАБУ теперь начнет расследование возможных уголовных правонарушений, совершенных председателем правления "Укрэнерго".

. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.