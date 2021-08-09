НАБУ проводило следственные действия с Коломойским в деле Приватбанка, – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро проводило следственные действия с олигархом Игорем Коломойским. Речь идет о хищении имущества "Приватбанка" до его национализации в 2016 году.

Об этом рассказал Артем Сытник на презентации отчета деятельности НАБУ и САП в первом полугодии 2021 года.

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Сытник отказался отвечать на вопрос о получении запросов

Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил, что следователи в отношении Коломойского проводили действия. Однако чиновник не уточнил когда.

Вообще по делу проводились (следственные действия с Коломойским – 24 канал). Я не помню, когда. Я знаю точно, что проводились,

– рассказал Сытник.

Глава НАБУ отказался отвечать на вопросы журналистов о том, получало ли бюро запросы от США о деятельности олигарха Игоря Коломойского. Однако Сытник добавил, что дело "Приватбанка", как и большинство экономических дел, так или иначе связано с международным сотрудничеством.

Будут ли проводить следственные действия с олигархом в будущем – пока неизвестно.

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