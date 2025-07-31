Александр Клименко высказал мнение, прекратят ли в Украине оказывать давление на антикоррупционные органы. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры считает, что "никто не отказался от своих планов" относительно этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Александра Клименко в интервью The Times, опубликованном 31 июля.

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Что думает Клименко о давлении на антикоррупционные органы?

Никто не отказался от своих планов – помешать нам эффективно работать... Единственное агентство, которое внушает страх у чиновников перед коррупционными действиями, – это НАБУ. Главное в нашей работе – это огромный превентивный эффект, который она имеет,

– подчеркнул Клименко.

По его словам, недавние репрессии против антикоррупционных организаций были тайно спланированы "узким кругом" чиновников, а обвинения выдвигались без достаточных доказательств. Он также добавил, что аресты негативно повлияли на работу антикоррупционных групп и их источники.

К слову, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает полномочия Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Документ №13533, который инициировал глава государства, Верховная Рада приняла в целом и за основу также в этот же день ранее. За законопроект проголосовал 331 народный депутат.

Парламент также поддержал предложение о безотлагательном подписании инициативы председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и передачу на подпись Владимиру Зеленскому.