НАБУ и САП направили в суд дело против Дубневича

Антикоррупционные органы направили в суд дело по обвинению народного депутата Украины в завладении 93,28 миллиона гривен Укрзализныци. Вероятно речь идет о Ярославе Дубневиче.

Соответствующий документ направили в суд работники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По информации следствия, народный депутат совместно с 8 лицами организовал схему, в результате которой филиал "Центр обеспечения производства" Укрзализныци закупала стрелковое продукцию по существенно завышенным ценам.

При этом товары покупали не у производителя, а через компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых является народный депутат – вероятно речь идет о Ярославе Дубневиче. Такую схему использовали с декабря 2015 до марта 2017 года.

Вследствие этого Укрзализныця понесла убытки на сумму 93,28 миллиона гривен. Согласно данным следствия, незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой.

Дубневича задержали и отправили в СИЗО в 2019, но 8 ноября он вышел под залог в почти 100 миллионов гривен.



Коррупционная схема в Укрзализныце / инфографика НАБУ

Коррупционная схема в Укрзализныце: что надо знать

В январе 2019 года 7 лицам, которые причастны к реализации коррупционной схемы, сообщили о подозрении. В феврале задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику.

Расследование в отношении 8 человек завершили в мае 2019 года.

Аж в октябре 2019 года, после согласия Верховной Рады Украины, круг подозреваемых пополнил народный депутат, которого считают организатором схемы – Ярослав Дубневич.

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