В НАБУ и САП отреагировали на инициативу Зеленского по новому законопроекту
- Владимир Зеленский заявил о намерении предложить Верховной Раде законопроект для усиления независимости антикоррупционных органов.
- НАБУ и САП поддерживают инициативу и готовы участвовать в обсуждении и подготовке законодательного решения.
В среду, 23 июля, Владимир Зеленский заявил, что он предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. В ответ в НАБУ и САП заявили, что готовы присоединиться к обсуждению и подготовке соответствующего законодательного решения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
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Как в НАБУ и САП комментируют инициативу Зеленского?
В НАБУ и САП заявили, что приветствуют инициативу Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка и обеспечения независимости антикоррупционных институтов.
НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет отвечать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине,
– говорится в заявлении.
В НАБУ также поблагодарили за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу.
По словам представителей НАБУ и САП, сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, отражаемого законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины.
НАБУ и САП сохраняют призыв к международным партнерам продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Мы продолжаем действовать исключительно в рамках закона, оставаясь открытыми к конструктивному диалогу,
– отметили в НАБУ.
Напомним, в вечернем обращении 23 июля Владимир Зеленский заявил, что он предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. По словам президента, этот законопроект "обеспечит силу системе правопорядка".