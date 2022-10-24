Главе Счетной палаты и экс-нардепу Валерию Пацкану объявили о подозрении из-за махинаций

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате. Председатель Счетной палаты подозревается в незаконном получении компенсации за жилье.

НАБУ и САП сообщили народному депутату VIII созыва о подозрении в незаконном получении 117 650 гривен компенсации за жилье, несмотря на наличие в собственности пригодной для проживания квартиры в новостройке на Печерске в Киеве.

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Депутат незаконно получил компенсацию за аренду жилья

По информации источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет про главу Счетной палаты Валерия Пацкана. Установлено, что нардеп с сентября 2017 по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в столице.

Бывшему нардепу инкриминировано злоупотребление властью, нанесшее существенный ущерб. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф.

В НАБУ сообщили, что всего детективы разоблачили восьмерых нардепов на совершении такого преступления. Некоторые уже получили обвинительные приговоры суда с реальным наказанием.

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