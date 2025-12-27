СМИ назвали фамилии нардепов, которым НАБУ вручило подозрение: "Юзика" среди них нет

В субботу, 27 декабря, нескольким депутатам вручили подозрение. Официально их фамилии не назвали, однако у медиа появилась собственная версия. Журналистам 24 Канала в НАБУ сказали, что не комментируют информацию, приведенную в СМИ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

Кому НАБУ могло вручить подозрение 27 декабря?

"Зеркало недели" привело фамилии депутатов, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и фракции "Слуга народа". По данным издания, это Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

Заметим! Источники "Украинской правды" называют и четвертую фамилию – это может быть Ольга Савченко.

Офис последнего, как ранее сообщало ZN.UA, НАБУ прослушивало, именно там "слуги" получали свои конверты с деньгами. Всем троим сообщили о подозрениях по статье 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом,

– говорится в статье.

Кроме этого, медийщики указали, что в постановлении были также указаны статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Это дало журналистам основания предположить, что при избрании меры пресечения нардепам добавят и эти две статьи Уголовного кодекса.

"Юзик" без подозрения, но мог уехать из Украины

В то же время, как сообщили источники, Юрий Корявченков, известный также во времена участия в "Квартале 95" как "Юзик", успел выехать из Украины. Тогда как секретаря фракции Тараса Мельничука допрашивают,

– информирует "Зеркало недели".

Справка. Источники ZN.UA 11 декабря сообщали, что у Киселя недавно демонтировали аппаратуру, с помощью которой более двух лет велась негласная прослушка. Прослушивание проходило не в рамках операции "Мидас", однако оно также касается коррупции в высших эшелонах власти. Нардеп Юрий Кисель – ближайший друг Сергея Шефира.

СМИ и инсайдеры приводили разные данные в течение дня

Нардеп Ярослав Железняк утверждает: перечень тех, кто получил подозрение, шире. Он состоит не только из депутатов транспортного комитета, а еще представителей как минимум двух других комитетов.

Источники OBOZ.UA говорили, что следственные действия НАБУ и САП касались народных депутатов от "Слуги народа" Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Но в НАБУ опровергли данные о "Юзике".

Что известно о действиях НАБУ в отношении нардепов 27 декабря?