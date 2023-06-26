НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Михаила Головко

НАБУ задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко. Также вместе с ним были задержаны заместители руководителя Тернопольской ОВА.

По состоянию на утро 26 июня в областном совете очень много правоохранителей. Следственные действия продолжаются.

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В чем подозревают Головко

По предварительной информации, детективы НАБУ задержали Головко, а также двух заместителей руководителя Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука по подозрению в получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи третьего транша в размере более 600 тысяч гривен председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации задержали "на горячем".

Чиновников задержали "на горячем" / фото НАБУ, из соцсетей

Как отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, чиновники высказывали настойчивые просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить деньги за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета и осуществление оплаты по задолженности департамента работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались, несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал Силам обороны Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании задержанным мер. Следственные действия продолжаются.

Что известно о Головко

Глава Тернопольского областного совета от 25 ноября 2020 года.

Член (с 2002), руководитель тернопольской городской организации (с 2006), заместитель тернопольской областной организации (2011 – 2012) Всеукраинского объединения "Свобода".

Народный депутат Украины 7-го (заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономической политике, председатель подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства) и 8-го (член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики; председатель Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины "За трезвое будущее") созывов.

Напомним, что недавно Служба безопасности в Херсоне разоблачила еще одного поклонника "русского мира". Действующего чиновника Херсонской ОВА задержали за сотрудничество с оккупантами во время захвата города.