НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по признакам злоупотребления властью

Вечером 28 января появилось подтверждение того, что НАБУ зарегистрировало производство против Умерова. Речь о злоупотреблении властью или служебным положением.

25 января Центр противодействия коррупции (ЦПК) подал в НАБУ заявление о возможных противоправных действиях министра обороны Украины. НАБУ отреагировало и зарегистрировало производство против Умерова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс.

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Что известно о возможном злоупотреблении властью Умеровым

НАБУ получило заявление от ОО "Центр противодействия коррупции" 27 января. Речь шла о злоупотреблении властью или служебным положением. Именно по такой статье начали досудебное расследование в уголовном производстве. Сведения внесены в ЕРДР.

В ведомстве добавили, что не могут сообщить о том, что стало основанием для открытия дела, какие обстоятельства изучаются и имеет ли Умеров процессуальный статус в этом деле, учитывая часть 1 статьи 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования),

– акцентировали журналисты.

ЦПК сообщил, что 24 января Умеров вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ Мариной Безруковой еще на год. И Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые поддержали это решение, – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

В прошлом году Минобороны анонсировало создание наблюдательных советов в составе трех независимых членов и двух представителей государства в Агентстве оборонных закупок и Государственного оператора тыла (ГОТ), которые заменили внутренние подразделения министерства, осуществлявших закупки.

В январе 2025 года были окончательно созданы наблюдательные советы АОЗ и ДОТ. Но в декабре были изменены уставы этих предприятий с урезанием полномочий набсоветов.

Марина Безрукова, которая возглавляла Агентство оборонных закупок, заявила, что чувствовала преграды в работе со стороны МО. Например, согласование документов задерживали, постоянно проводили проверки, давали устные распоряжения, с кем заключать соглашения.

Чиновница подчеркнула: закупки для ВСУ могут быть заблокированы из-за юридической коллизии.

На посту главы АОЗ министр обороны видит Арсена Жумадилова. Тот 24 января согласился на назначение и сказал, что одновременно будет оставаться главой Государственного оператора тыла.