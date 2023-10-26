Нацбанк снизил ставку, а ничего не изменилось: как так?

Какие новости с финансовых полей? Нацбанк как бы радикально снизил ставку и кто-то мог подумать, что это может угрожать стабильности гривны. Однако это не так. Нацбанк верен себе.

Ожидать ли колебаний на валютном рынке

Сначала Национальный банк отпустил курс, не отпуская курс. Он придумал что-то нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это "режимом управляемой гибкости", когда курс более управляем, чем гибок.

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Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему. Он опустил учетную ставку радикально и сильно – с 20% до 16%. Но при этом так изменил правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.

Какой вывод? Все стабильно. И в ближайшее время никаких значительных колебаний на валютном рынке не будет. Гривна даже укрепилась на межбанке, потому что все ожидали реального снижения ставки (с 20% до 18%), а этого не произошло. Надо отметить, что обычно чем выше ставка, тем сильнее валюта.

Где-то заплакал бывший глава Центрального банка Турции, когда-то уволенный Реджепом Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой с вопросом: "А что, так можно было?". Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо понижением ставки и сказать: "Смотрите, как падают ставки". Все. Никаких претензий не будет, а система остается под контролем. Как и курс.

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Даже новый спикер в США (Майк Джонсон – 24 Канал) не пугает гривну. Он, конечно, трампист, причем дикий, но перед голосованием за себя вынужден был заявить, что не против поддерживать Украину. После избрания политик подтвердил, что нужно показать российскому президенту Владимиру Путину "кузькину мать". Джонсон как мантру повторяет, что хочет выполнения условий, которые обычно были "контролировать", но никто никогда и не был против этого. Потому шансы Украины получить полную поддержку от США сохраняются на высоком уровне.

Надо просто дождаться решений, по возможности не разрушая свою нервную систему теми событиями, которые будут происходить в американской политике накануне выборов.