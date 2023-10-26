Чи очікувати коливань на валютному ринку

Спочатку Національний банк відпустив курс не відпускаючи курс. Він придумав щось посереднє між фіксованим курсом і вільним курсом, назвавши це "режимом керованої гнучкості", коли курс більш керований, ніж гнучкий.

Читайте також Як Ілон Маск провокує третю світову війну

Тепер Нацбанк знизив ставку, не знижуючи ставку по справжньому. Він опустив облікову ставку радикально і сильно – з 20% до 16%. Але при цьому так змінив правила, що це не вплине на вартість грошей для банків.

Який висновок? Все стабільно. І найближчим часом ніяких значних коливань на валютному ринку не буде. Гривня навіть укріпилася на міжбанку, бо всі очікували реальне зниження ставки (з 20% до 18%), а цього не сталося. Треба зазначити, що зазвичай чим вища ставка, тим сильніша валюта.

Десь заплакав колишній голова Центрального банку Туреччини, що колись був звільнений Реджепом Ердоганом за те, що тримав ставку недостатньо низькою із питанням: "А що, так можна було?". Тепер і в Україні багатьом можна ткнути в обличчя зниженням ставки і сказати: "Дивіться, як падають ставки". Все. Ніяких претензій не буде, а система залишається під контролем. Як і курс.

Зауважте 4 мільйони снарядів – це багато чи ні? Чи є у росіян "снарядний голод"

Навіть новий спікер в США (Майк Джонсон – 24 Канал) не лякає гривню. Він, звісно, трампіст, причому дикий, але перед голосуванням за себе вимушений був заявити, що не проти підтримувати Україну. Після обрання політик підтвердив, що треба показати російському президенту Владіміру Путіну "кузькіну мать". Джонсон як мантру повторює, що хоче виконання умов, які зазвичай були "контролювати", але ж ніхто ніколи і не був проти цього. Тому шанси України отримати повну підтримку від США зберігаються на високому рівні.

Треба просто дочекатися рішень, по можливості не руйнуючи свою нервову систему тими подіями, які відбуватимуться в американській політиці напередодні виборів.