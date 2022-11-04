Дают последний шанс: нацгвардейцы обстреливают россиян в Харьковской области символическими агитками

Российские оккупанты могут спасти свою жизнь, сдавшись в плен. Украинские военнослужащие посылают захватчикам "листовки" с информацией о том, как им не погибнуть на войне.

Национальная гвардия ежедневно ликвидирует сотни оккупантов, пришедших на украинские территории. Однако наши воины очень добрые, милосердные и просто-таки придерживаются норм введения войны – именно поэтому они не отнимают у россиян возможность сложить оружие.

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Агитационные снаряды для оккупантов

В Харьковской области артиллеристы 3 бригады оперативного назначения запускают российским захватчикам агитационные снаряды с инструкцией о сдаче в плен. Нацгвардейцы пишут на боеприпасах всю необходимую информацию, затем отправляют ее путинским солдатам.

Артиллеристы закидали позиции российских войск с пограничного форпоста Харьковщины. Для этого используются специальные агитационные снаряды гаубиц Д-30. Листовки снарядов содержат информацию с планом действий для адресата по безопасной сдаче в плен,

– написали в фейсбуке Нацгвардии.

Также там отметили, что в каждом снаряде – около полутора тысяч единиц таких "листовок с напоминаниями" о возможности для врагов сложить оружие.

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Важно, что агитационные снаряды выпускают по разным направлениям, чтобы больше захватчиков смогли получить ценную информацию. Сами украинские артиллеристы говорят, что такие листовки являются одним из самых эффективных способов информационной работы с врагом.

Мы можем донести нашему противнику, что на нашей земле он может сдаться в плен. К военным будут относиться нормально согласно нормам гуманитарного права. Мы призываем россиян уклоняться от мобилизации и сдаваться в украинский плен, потому что это лучше, чем погибнуть от сокрушительного огня нашей артиллерии.

– отметил командир дивизии.

Российские солдаты без информации и правды

Если бы это противно не было, но нужно понимать, что у русских солдат не всегда есть доступ к интернету и возможность узнать, как они могут сдаться в плен. Поэтому такие "агитки" очень нужны. К тому же, российская пропаганда активно работает на то, чтобы дезинформировать граждан враждебного государства, и сделать все, чтобы они не узнали правды.

Напомним, недавно российские медийщики выпустили отвратительный ролик о том, что Европа замерзнет без российского газа. Кремлю нужно создать иллюзию того, что цивилизованный мир зависит от государства-террориста, однако он забывает о проблемах собственных людей.

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