Національна гвардія щодня ліквідовує сотні окупантів, що прийшли на українські території. Однак наші вояки дуже добрі, милосердні та просто-таки дотримуються норм введення війни – саме тому вони не забирають у росіян можливість скласти зброю.

Читайте також Нацгвардія показала, як знімала у звільненому Щуровому російський триколор: емоційне відео

Агітаційні снаряди для окупантів

На Харківщині артилеристи 3 бригади оперативного призначення запускають російським загарбникам агітаційні снаряди з інструкцією про здачу в полон. Нацгвардійці пишуть на боєприпасах усю необхідну інформацію, а потім відправляють її путінським солдатам.

Артилеристи закидали позиції російських військ з прикордонного форпосту Харківщини. Для цього використовуються спеціальні агітаційні снаряди гаубиць Д-30. Листівки снарядів містять інформацію з планом дій для адресата щодо безпечної здачі в полон,

– написали у фейсбуку Нацгвардії.

Також там зазначили, що у кожному снаряді – близько півтори тисячі одиниць таких "листівок з нагадуваннями" про можливість для ворогів скласти зброю.

Як українські вояки відправляють інструкції росіянам: дивіться фото Нацгвардії

Важливо, що агітаційні снаряди випускають у різних напрямках, аби більше загарбників змогли отримати цінну інформацію. Самі українські артилеристи кажуть, що такі листівки є одним із найефективніших способів інформаційної роботи з ворогом.

Ми можемо донести нашому противнику, що на нашій землі він може здатися в полон. До військових будуть відноситись нормально, згідно з нормами гуманітарного права. Ми закликаємо росіян ухилятися від мобілізації та здаватися в український полон, бо це краще ніж загинути від нищівного вогню нашої артилерії,

– зазначив командир дивізії.

Російські солдати без інформації та правди

Якби це противно не було, але потрібно розуміти, що в російських солдатів не завжди є доступ до інтернету та можливість дізнатися те, як вони можуть здатися в полон. Тому такі "агітки" є дуже потрібними. До того ж російська пропаганда активно працює на те, аби дезінформувати громадян ворожої держави, та зробити усе, щоб вони не дізнались правди.

Нагадаємо, нещодавно російські медійники випустили огидний ролик про те, що Європа замерзне без російського газу. Кремлю потрібно створити ілюзію того, що цивілізований світ залежить від держави-терористки, однак забуває про проблеми власних людей.

Варте уваги – істерики на російських телеканалах: дивіться відео