Нацгвардейцы сбили российский дрон: как он помог нанести ответный удар по врагу

Наши военные накануне смогли сбить российский беспилотник, с которого враг вел разведку. Более того, использовали его для ответного удара.

В войне России против Украины чрезвычайно важны беспилотники. И речь не только об ударных, но и о тех, которые используют для разведки. Именно такой сбили наши защитники, а данные, которые он содержал, использовали для мести врагам.

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Дрон врага сыграл нам на руку

Во время брифинга представитель Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович рассказал об эффективном использовании беспилотников врага Он отметил, что в районе Серебрянского лесничества военные 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского сбили дрон MAVIC-3. Сделали это с помощью стрелкового оружия. Самое важное, как вы уже поняли, было дальше.

Из сбитого БПЛА изъяли карту памяти, на которой размещались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) относительно места его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение,

– отметил Уршалович.

Пока неизвестно, какой вред нанес удар по врагу. Надеемся, что оккупанты пожалели, что запустили тот дрон. В то же время следует понимать, что, несмотря на безумные потери, захватчики продолжают атаки.

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