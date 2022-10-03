Нацгвардейцы освободили Золотую Балку: там уже развевается украинский флаг
В Золотой Балке на Херсонщине развевался украинский флаг. В Нацгвардии заявили, что деревня освобождена от российских захватчиков.
О том, что Золотая Балка освобождена, рассказали сами нацгвардейцы. Они опубликовали соответствующее видео, сообщает 24 канал.
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Золотая Балка – дома
В сети появилось видео, на котором нацгвардеец заявил, что Золотая Балка освобождена.
Господин президент, Золотая Балка освобождена Национальной гвардией Украины. Слава Украине!
– сказал защитник.
ВСУ освободили Золотую Балку в Херсонской области: видео
Отметим, что сейчас по сети гуляет фото ВСУ возле въезда в Михайловку и в Крещеновке. Правда, официальной информации от Генштаба пока не было. Также по сети уже гуляет фото с Осокоровки, на котором защитники Украины фотографировались у памятника арбузу.
В Херсонской области продолжается наступление
ВСУ продолжают освобождать оккупированные Россией территории в Херсонской области. В ОК "Юг" сообщили, что наши воины должны закрепиться в населённых пунктах.
Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич подтвердил, что ВСУ официально освободили от российских захватчиков два населенных пункта. Речь об Архангельском и Миролюбовке.
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