Нацгвардия показала, как снимала в освобожденном Щурово российский триколор: эмоциональное видео
Источник:Нацгвардия
Украинские военные показали, как выбросили российский флаг в деоккупированном селе Щурово в Донецкой области. В населенном пункте убирают остатки "русского мира".
Наши воины сняли российский триколор и бросили его под ноги, ведь это единственное место, где он может находиться в Украине.
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Российскую тряпку выбросили воины Днепровской бригады имени генерал-майора Александра Радиевского. Они заверили, что полностью восстановят границы Донецкой области.
В Щурово сняли российский триколор: видео
Как освободили Щурово
Украинские военные вошли в деревню 17 сентября. Тогда же они подняли в населенном пункте наш флаг. Кстати, почти одновременно ВСУ вошли в Диброву.
После оккупации в Щурово практически не осталось людей. Повсюду уничтоженные дома и заборы, а также остатки военной техники.
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