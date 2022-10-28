Нацгвардия показала, как снимала в освобожденном Щурово российский триколор: эмоциональное видео

Украинские военные показали, как выбросили российский флаг в деоккупированном селе Щурово в Донецкой области. В населенном пункте убирают остатки "русского мира".

Наши воины сняли российский триколор и бросили его под ноги, ведь это единственное место, где он может находиться в Украине.

Читайте также Деоккупация Луганской области: военный обозреватель назвал вероятный сценарий освобождения

Российскую тряпку выбросили воины Днепровской бригады имени генерал-майора Александра Радиевского. Они заверили, что полностью восстановят границы Донецкой области.

В Щурово сняли российский триколор: видео

Как освободили Щурово

Украинские военные вошли в деревню 17 сентября. Тогда же они подняли в населенном пункте наш флаг. Кстати, почти одновременно ВСУ вошли в Диброву.

После оккупации в Щурово практически не осталось людей. Повсюду уничтоженные дома и заборы, а также остатки военной техники.

На тему "Новая почта" возобновила работу в двух деоккупированных городах Донбасса

Последние новости о деоккупации Украины