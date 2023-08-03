Нацгвардейцы продвинулись на 650 метров вглубь обороны россиян

Подразделения бригады оперативного назначения Национальной гвардии продвинулись на 650 метров вглубь обороны неприятеля и закрепились на занятом рубеже.

На этом направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок.

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Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на поле боя

На Мариинском и Бердянском направлениях силы и средства Нацгвардии удерживают границы обороны, не давая врагу добиться положительного результата.

На Купянском направлении силы и средства Нацгвардии надежно удерживают занимаемые рубежи, а подразделения специального назначения продолжают ведение аэроразведки.

В приграничных районах Сумской области нацгвардейцы осуществляют мероприятия с целью заблаговременного разоблачения намерений вражеских ДРГ и недопущения их деятельности на нашей территории.

! На Бердянском и Мелитопольском направлениях идет наступательная операция Сил обороны, на Авдеевском, Марьинском – оборонная. Ежесуточно оккупанты теряют 2 – 3 роты, за последние сутки также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага.