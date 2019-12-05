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      Нацгвардия готова к любому сценарию на Донбассе, – Аваков

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      Нацгвардия готова к любому сценарию на пути к миру на Донбассе / 24 канал

      Национальная гвардия Украины готова к любому сценарию на пути к достижению мира на Донбассе и будет выполнять свои задачи в любом случае.

      Нацгвардия имеет свои четкие задачи на Донбассе, об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова, опубликованном на фейсбук-странице МВД.

      Важно: У Путина настаивают на прямом диалоге Киева с боевиками

      Так, одним из них в период установления мира на Донбассе будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

      Национальная гвардия, как военное формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе,
      – добавил министр.

      Он отметил, что Нацгвардия "будет там делать это и в дальнейшем при любых сценариях развития ситуации".

      Отметим, команда Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

      Он состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону.

      О чем должны говорить 9 декабря в Париже

      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Еще одной темой разговора может стать вопрос подписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Украина – Россия Нацгвардія Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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