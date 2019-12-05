Нацгвардія готова до будь-якого сценарію на Донбасі, – Аваков

Національна гвардія України готова до будь-якого сценарію на шляху до досягнення миру на Донбасі і виконуватиме свої завдання у будь-якому разі.

Нацгвардія має свої чіткі завдання на Донбасі, про це мовиться у заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, опублікованій на фейсбук-сторінці МВС.

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Так, одним із них в період встановлення миру на Донбасі буде патрулювання, охорона стратегічних об'єктів, забезпечення впевненості та стабільності для мирного населення.

Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу і ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. У тому числі і в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі,

– додав міністр.

Він наголосив, що Нацгвардія "буде там робити це й надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації".

Зазначимо, команда Зеленського готова провести конституційну реформу після саміту "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном.

Про що мають говорити 9 грудня у Парижі