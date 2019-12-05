19:15
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Нацгвардія готова до будь-якого сценарію на Донбасі, – Аваков

      1278 Читать новость на русском
      Нацгвардія готова до будь-якого сценарію на шляху до миру на Донбасі / 24 канал

      Національна гвардія України готова до будь-якого сценарію на шляху до досягнення миру на Донбасі і виконуватиме свої завдання у будь-якому разі.

      Нацгвардія має свої чіткі завдання на Донбасі, про це мовиться у заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, опублікованій на фейсбук-сторінці МВС.

      Важливо: У Путіна наполягають на прямому діалозі Києва з бойовиками

      Так, одним із них в період встановлення миру на Донбасі буде патрулювання, охорона стратегічних об'єктів, забезпечення впевненості та стабільності для мирного населення.

      Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу і ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. У тому числі і в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі,
      – додав міністр. 

      Він наголосив, що Нацгвардія "буде там робити це й надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації".

      Зазначимо, команда Зеленського готова провести конституційну реформу після саміту "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

      Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном.

      Про що мають говорити 9 грудня у Парижі

      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Ще однією темою розмови може стати питання підписання нового контракту про транзит газу між Україною та Росією.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      "Юзік" взяв у помічниці власну дружину
      сьогодні
      4941
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Нацгвардія Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan
      Блог Соцмережі 1219
      сьогодні , 17:26 Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО
      Світлана Попова 590
      сьогодні , 17:10 Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України
      Інна Жолобович 4224
      сьогодні , 17:00 Нет лучшего времени, чем сейчас!
      Сергій Фурса 663
      сьогодні , 16:30 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
      Марта Вересюк 616
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук