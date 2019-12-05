Нацгвардія готова до будь-якого сценарію на Донбасі, – Аваков
Національна гвардія України готова до будь-якого сценарію на шляху до досягнення миру на Донбасі і виконуватиме свої завдання у будь-якому разі.
Нацгвардія має свої чіткі завдання на Донбасі, про це мовиться у заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, опублікованій на фейсбук-сторінці МВС.
Важливо: У Путіна наполягають на прямому діалозі Києва з бойовиками
Так, одним із них в період встановлення миру на Донбасі буде патрулювання, охорона стратегічних об'єктів, забезпечення впевненості та стабільності для мирного населення.
Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу і ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. У тому числі і в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі,
– додав міністр.
Він наголосив, що Нацгвардія "буде там робити це й надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації".
Зазначимо, команда Зеленського готова провести конституційну реформу після саміту "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.
Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном.
Про що мають говорити 9 грудня у Парижі
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Ще однією темою розмови може стати питання підписання нового контракту про транзит газу між Україною та Росією.
- Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.