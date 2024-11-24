Каждая третья ракета, которой Россия атаковала Украину в этом году, была корейской KN-23, – CNN

В этом году для атак по Украине российские войска использовали около 60 северокорейских ракет KN-23. Это составляет почти треть всех баллистических ракет, которые применили оккупанты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN. Отмечается, что в августе и сентябре этого года наблюдался всплеск атак, когда Украина впервые публично рассказала об использовании Россией KN-23.

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Россия активно использует северокорейские ракеты

С начала 2024 года Россия запустила по Украине 194 баллистические ракеты, из около 60 из них – это северокорейские KN-23.

Мы видим, что с весны Россия гораздо больше использует баллистические ракеты и ударные беспилотники для атак по Украине. И меньше применяет крылатые ракеты,

– сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинские чиновники также показали журналистам CNN фрагменты обломков ракет, в системах наведения которых используются детали американского и европейского производства.

Ключевые компоненты, которые используются в северокорейских ракетах, производят девять западных компании, в частности предприятия в Соединенных Штатах, Нидерландах и Великобритании. Некоторые части ракет KN-23/24, которые удалось проанализировать, были изготовлены совсем недавно, в 2023 году.

Ранее исследователи уже установили, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для атаки на Украину, были от американских компаний. По словам представителя украинской разведки, западные компоненты для оружия также продолжают перенаправлять в Иран и непосредственно в Россию.