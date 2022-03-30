С начала масштабного вторжения россияне похитили 11 мэров украинских городов

Россияне массово похищают людей на временно оккупированных территориях. В частности – мэров и других чиновников местных органов власти.

С начала полномасштабного вторжения похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц. Об этом в телеграме написала омбудсмен Людмила Денисова.

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Российские оккупанты массово похищают людей

30 марта в Херсонской области россияне захватили в плен Сергея Чудиновича – известного общественного деятеля, волонтера и священника ПЦУ. Оккупанты ворвались в церковь, обыскали всех присутствующих, проверили документы и мессенджеры. После этого забрали Чудиновича и увезли в неизвестном направлении.

За сутки российские захватчики похитили мэров:

Александра Кошелевича (Приморск, Запорожская область);

Александра Шаповалова (Берислав, Херсонская область);

Александра Бабича (Голая Пристань, Херсонская область).

Кроме этого, в Сумской области оккупанты похитили Анатолия Серого, старосту Новоборовицкого округа. Они поставили условие: вернут его, если дорогу к Новым Боровичам расчистят от поваленных деревьев.

Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами: смотрите видео